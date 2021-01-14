Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu!

İkinci doz aşıyı ise, 28 gün sonra olacak.

Günün en önemli, en çok konuşulan meselesi koronavirüs aşısıydı. 13 Ocak 2021 Çarşamba Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile başlamıştı seferberlik. Ve artık Türkiye'nin dört bir yanında o seferberliğe şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek, koronavirüs aşısı yaptırdı. Hemen ardından da sosyal medya hesaplarından, fotoğrafını da paylaştı, "Ben de aşı oldum" mesajıyla birlikte. Hastane çıkışındaysa açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. İşte o açıklamalar…