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Evde tasarruf nasıl olur?

Uzmanından basit tasarruf yöntemleri...

Kuraklık, küresel ısınma, kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi faktörler nedeniyle özellikle büyük şehirler "su" alarmı veriyor. İstanbul'da mesela, ocak ayının ortasında olmamıza rağmen, barajlardaki doluluk oranı yüzde 28 gibi endişe verici bir düzeyde... Sadece su değil, milli kaynaklarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Biz de haberimizde, 11-18 Ocak, enerji tasarruf haftasında, "Evde israfın önüne nasıl geçebiliriz?" sorusuna birkaç pratik cevap derledik.

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