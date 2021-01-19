İş arayan kadınlara taciz tuzağı.

Özgeçmişten bilgilere ulaşıyorlar.

Ve internetin karanlık dünyasına işaret eden o haber. İş ve işçi bulma sitelerini biliyorsunuz. Son yıllarda revaçtalar. İlgi görüyor. Ama o mecraları kötü niyetliler de kullanıyor ne yazık ki. Haber onları anlatacak; kimleri tacizcileri. İş bulmak için sitelere özgeçmişlerini koyan ve ev adres gibi özel bilgilerini paylaşan kadınlar diken üstünde. Çünkü iş vaadiyle, tuzağa düşüyorlar, taciz ediliyorlar. Örnek çok. Arkadaşımız Yavuz Oymak, o örneklerden yola çıkarak 2 mağdur kadınla konuştu. İkisinin de anlattıkları aynı şeye işaret ediyor. O sitelerde iş bulmak için koyduğunuz bilgiler, ne yazık ki ulu orta dolaşımda. Aman dikkat!