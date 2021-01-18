İstanbul kara hazırlıksız yakalandı.

Kaldırımlar ve yollar buz pistine döndü.

Kar yağışı dünden bu yana megakent İstanbul'da etkili oldu. Neredeyse 2 yıldır herkes hasretti bu görüntüye, özellikle kuraklık riski taşıyan barajlar açısından. Ve tabii çocuklar. Karın tadını doya doya çıkardılar. Ne var ki sürücüler cephesinde de çile ve öfke var. Trafik özellikle sabah saatlerinde kabus gibiydi. Sadece ana yollar değil, ara sokaklarda da durum farksızdı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Kazalar. Kayarak düşenler. İşte İstanbul'un karla imtihanından öne çıkan görüntüler...