Kar aniden bastırdı.

Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda mahsur kaldı…

İstanbul, son yıllarda kar yağışı açısından pek bereketli bir dönem geçirmedi... Ancak şu sıralar hava hissedilir biçimde soğudu ve uzmanlar bu soğumanın devam edeceğini söylüyor... Özellikle hafta sonunda kar bekleniyor Megakent'te... Aslında Çarşamba günü Anadolu yakasında biraz atıştırdı kar, Perşembe sabah da karla karışık yağmurun etkisini göstermesi bekleniyor. Asıl kuvvetli kar yağışı için ise, Pazar gününü bekleyeceğiz. Sabah saatlerinde başlayan karın, gün boyu sürmesi, İstanbul'un yüksek kesimlerine 10 santimetre kalınlığında bir beyaz örtü bırakması bekleniyor. İstanbul için beklentiler bu yönde. Gelin Anadolu'daki duruma birlikte bakalım.