Kocasını, elleri kelepçeliyken vurdu.

Şiddet gördü, istismar edildi.

Gecenin başında, kurban Melek İpek'ti. Yüzündeki izler, yaşadığı dehşeti anlatıyor aslında. Ama çok daha fazlası var senaryonun içinde. Kocası bir odaya kapattı genç kadını. Ellerine kelepçe taktı, saatlerce işkence etti. Gün aydınlanırken de, kısa süreliğine çıktı evden. Döndüğünde karısı, bıraktığı yerde, kelepçeli halde bekliyordu. Ama aradan geçen o kısacık zamanda, roller değişmişti. Çünkü, saatlerce işkence edilen kadının kelepçeli olan ellerinde, bir de silah vardı bu kez. Kocasına doğrulttu, sonra da tetiğe bastı.