Tezini yazdırana hapis.

YÖK suç duyurusunda bulundu.

Menkul kıymetler borsası, altın borsası bunları biliyoruz sık sık da işitiyoruz peki ya içinde doçentlerin, profesörlerin yer aldığı tez ve ödev borsasını duymuş muydunuz? Akademik tez ve ödev borsalarında fiyatlar 4 ila 5 bin liradan başlıyor, 20-25 bin liralara kadar çıkıyordu. İşte bu haberler üzerine Yüksek Öğretim Kurulu harekete geçti, parayla tez yazdırıp ödev hazırlayan ve hazırlatanlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "suça yardım" suçlamasıyla için kamu davası açılmasını talep etti.