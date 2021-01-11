Ümitcan Uygun tutuklandı!

Uygun itiraf etti!

Aleyna Çakır'ın ölümünde bir numaralı şüpheli konumundaki Ümitcan Uygun, savcılığın talimatıyla polis tarafından kıskıvrak yakalanmıştı. Ümitcan Uygun tutuklandı. Ama çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Hatırlayacaksınız Aleyna Çakır'ın tırnak arasından alınan DNA ile vücudundaki sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğu belirlenmiş ve akıllara "O kişi Ümitcan Uygun mu?" sorusu gelmişti. İşte Ümitcan adliyeye götürülürken, narkotik palisleri, cinayet büro dedektifleriyle işbirliği yaparak DNA için Uygun'un kan ve saç örneğini de aldı. Şimdi o örnekler Aleyna Çakır'ın tırnak arasında çıkan DNA'yla karşılaştırılacak ve genç kızın ölümüyle ilgili büyük bir sır perdesi aralanmış olacak