Ümitcan Uygun'dan tehdit: Görüşeceğiz!

Rapor Müge Anlı'nın da gündemindeydi!

Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin, önemli bir gelişme yaşanmış, genç kızın bedenindeki DNA örneklerinin aynı erkeğe ait olduğu kesinlik kazanmıştı. Gözler, bir kez daha, ailenin kızlarının ölümünden sorumlu tuttuğu Ümitcan Uygun'a çevrildi. Ümitcan Uygun, Aleyna'nın eski erkek arkadaşı. Şiddet ve tehdit içeren görüntüleriyle de hayli meşhur. Ve bu bilgiler ortaya çıktıktan sonra, sosyal medya üzerinden yaptığı o tehditkar şovlarına, bir yenisini daha ekledi. Bakın neler söyledi.