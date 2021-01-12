Whatsapp’a dava açabilirsiniz!

Hukukçular da uyardı!

Dijital göç gündemdeki sıcaklığını koruyor... Bir yandan farklı uygulamalara geçiş için alternatif arayışları sürerken, diğer yandan whatsapp'ın sözleşme şartına ilişkin kurum ve kurullar bir bir harekete geçiyor. Rekabet Kurulu soruşturma başlatmıştı hatırlayacaksınız. Kişisel Verileri Koruma Kurulu devreye girdi ve whatsapp hakkında inceleme başlattı. Hukukçulardan ise kullanıcılara çok önemli bir uyarı geldi. "Dayatılan sözleşme hukuka aykırı, dolayısıyla yargıya taşıyabilirsiniz... "