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Bir Zamanlar Çukurova
25 Şubat, Perşembe 20:00
Anasayfa Diziler Bir Zamanlar Çukurova Fragmanlar 85.Bölüm
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Bir Zamanlar Çukurova 85. Bölüm fragmanı

"Adnan Yaman benim babam!"

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Çukurova'da aşk bacayı sardı
Zirvenin sahibi Bir Zamanlar Çukurova
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