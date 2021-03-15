Züleyha Demir’i seviyor! 87. bölümü ile atv ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir ilk yaşandı. Dizinin en başından bugüne kadar Demir’in karşılıksız sevdiği Züleyha hislerine karşılık verdi ve Demir’e onu sevdiğini söyledi.