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Bir Zamanlar Çukurova
8 Nisan, Perşembe 20:00
Anasayfa Diziler Bir Zamanlar Çukurova Fragmanlar 91.Bölüm
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Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm fragmanı

"Niyetin Demir'e bedel ödetmekse, ben de varım!"

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Çukurova’da, “Habil-Kabil” göndermesi! Fikret ile Demir ölümüne kavga etti. Kardeşlerin karşı karşıya geldiği kavga sahneleri için Habil Kabil benzetmesi yapıldı.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova
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