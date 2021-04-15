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Adnan'ın doğum gününü kutlamaya karar verdiler

"Benim oğlum kocaman oldu..."

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten