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Bir Zamanlar Çukurova
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dnan'la Leyla'ya kardeş geliyor

Ümit yolu kesti

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Çukurova’da Müjgan’a veda! Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölümü ile atv’de Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölümü ile fırtına gibi esmeye geliyor. atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?
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