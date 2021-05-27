dnan'la Leyla'ya kardeş geliyor

Çukurova’da Müjgan’a veda! Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölümü ile atv’de Bir Zamanlar Çukurova 98. Bölümü ile fırtına gibi esmeye geliyor. atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünde neler olacak?