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Bir Zamanlar Çukurova
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Çetin büyük sırrı öğreniyor

"İçinde yanan alevi söndürmenin zamanı geldi."

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Behice öldü mü? atv’nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümünde gerçekler ortaya çıktı. Müjgân’ın İstanbul’dan gelip Çukuruva’ya yerleşen ve dengeleri değiştiren halası Behice öldü ve karakteri canlandıran Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.
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