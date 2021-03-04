Çetin büyük sırrı öğreniyor

Behice öldü mü? atv’nin Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın 85. bölümünde gerçekler ortaya çıktı. Müjgân’ın İstanbul’dan gelip Çukuruva’ya yerleşen ve dengeleri değiştiren halası Behice öldü ve karakteri canlandıran Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.