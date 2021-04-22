Fadik ile Raşit evleniyor

'Bir Zamanlar Çukurova'da düğün var! Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın 93. bölümünde konakta düğün telaşı var!