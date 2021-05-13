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Bir Zamanlar Çukurova
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Fikret her şeyi itiraf etti

''Evine girip çıkan Ümit ile...''

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Gülten'e Lübnan'da büyük ilgi
Fikret, Ümit’i ölüme mi terk etti? Bir Zamanlar Çukurova atv ekranlarında üçüncü sezonuyla da fırtına gibi esiyor. Dizinin yeni bölümünde Fikret ve Ümit arasındaki gerginlik tırmanıyor.
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