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Bir Zamanlar Çukurova
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Gaffur yersiz yurtsuz kaldı

''Bu kardeşinizin günahı ne?''

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. Bölümünde neler olacak? Ümit'in intikam ateşi! Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3. sezonunda, Perşembe gecesine damga vuracak, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı topraklardan heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.
Bir Zamanlar Çukurova'dan çok özel tanıtım
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