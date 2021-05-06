Gülten, Ümit ve Demir'i gördü

Bir Zamanlar Çukurova 95 Bölüme damga vuran sözler: “Çukurova’da kardeşçe yaşamak istiyoruz” Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm Ali Rahmet Fekeli ile Fikret’in tartışmasına sahne oldu. Amca – yeğen arasında bir süredir devam eden tartışmalar boyut atladı.