Raşit, Fadik'e yalvarıyor

'Bir Zamanlar Çukurova'da ilginç buluşma! Ölümden dönen Züleyha Fikret ile neden buluştu? Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ atv ekranında, 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor.