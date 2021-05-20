Ümit, Demir'den şans istiyor

Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur beklenen 'Betül' geliyor! Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oluyor.