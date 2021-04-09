Ümit Sevda'nın kızı...

Çukurova tahtını bırakmadı Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Sevilen dizinin 91.bölümüne Sevda Çağlayan’ın ortaya çıkan büyük sırrı damgasını vurdu. Ümit, kızı olduğunu sonunda itiraf etti…