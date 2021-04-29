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Bir Zamanlar Çukurova
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Ümit'in aşkı sınır tanımıyor

Ümit Demir'den vazgeçmedi...

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Bir Zamanlar Çukurova'nın 94. Bölümde neler olacak? Züleyha'nın evlat acısı! ‘Bir Zamanlar Çukurova’ atv ekranında 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 94'ncü yeni bölümüyle bu akşam 20.25'te izleyiciyle buluşacak.
'Bir Zamanlar Çukurova'da ilginç buluşma! Ölümden dönen Züleyha Fikret ile neden buluştu? Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ atv ekranında, 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor.
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