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Bir Zamanlar Çukurova
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9Züleyha, Demir'in yaptıklarını kaldıramıyor

Züleyha'yı ağlatan konuşma

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Yapım: Tims&B Productions
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen: Murat Saraçoğlu
Oyuncular : Murat Ünalmış, Nazan Kesal, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Furkan Palalı, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Mehmet Polat, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten

Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur beklenen 'Betül' geliyor! Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oluyor.
Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi: ''Bir Zamanlar Çukurova''
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