ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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Fenerbahçe - Kasımpaşa| Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe'ye galibiyeti ve turu getiren golü 51. dakikada Mbwana Samatta
kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, 90'da direkt kırmızı kart gördü.

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