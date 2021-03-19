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28 Mart, Pazar 11:45
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Dizi TV 28 Mart, Pazar 11:45

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Son zamanların en beğenilen dizilerinden atv'de ekrana gelen Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk'la beraberiz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde buluştuğumuz güzel oyuncuyla hem yapım hem de karakteri üzerine konuştuk.

Kuruluş Osman'a geçtiğimiz günlerde dahil olan Teoman Kumbaracıbaşı'nı konuğumuz. Moğol Komutanı Togay karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncunun, yapımın video kanalına verdiği röportajdan en özel yerleri sizler için seçtik.

"atv'nin sevilen ekran yüzleri aslen nereli?" turunda bu hafta Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Oktay Kaynarca, Akın Akınözü, Ebru Şahin, Burak Deniz ve Alina Boz sizlerle.

atv'nin başarılı oyuncuları nereli? Yetenekleri, güzellikleri, başarılıları, yakışıklıkları... atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncular aslen nereli?
Kardeşlerim'in Nebahat'ı Simge Selçuk'tan yeni bölüm tüyoları... atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sürekleyici senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in Nebahatı, Simge Selçuk hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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