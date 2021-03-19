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Dizi TV 28 Mart, Pazar 11:45

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Son zamanların en beğenilen dizilerinden atv'de ekrana gelen Kardeşlerim'in Nebahat'i Simge Selçuk'la beraberiz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir fotoğraf çekiminde buluştuğumuz güzel oyuncuyla hem yapım hem de karakteri üzerine konuştuk.

Kuruluş Osman'a geçtiğimiz günlerde dahil olan Teoman Kumbaracıbaşı'nı konuğumuz. Moğol Komutanı Togay karakteriyle beğeni toplayan başarılı oyuncunun, yapımın video kanalına verdiği röportajdan en özel yerleri sizler için seçtik.

"atv'nin sevilen ekran yüzleri aslen nereli?" turunda bu hafta Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Oktay Kaynarca, Akın Akınözü, Ebru Şahin, Burak Deniz ve Alina Boz sizlerle.