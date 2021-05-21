Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'nın Hanımağası'nı anlattı atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Züleyha Yaman’ karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Dizi TV’ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.