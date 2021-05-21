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Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan samimi açıklamalar! atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in Doruk Atakul’u Onur Seyit Yaran Dizi TV’ye özel açıklamalarda bulundu.
Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'nın Hanımağası'nı anlattı atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Züleyha Yaman’ karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Dizi TV’ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.