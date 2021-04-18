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Akıncı'nın başarılı oyuncularıyla keyifli röportaj!

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, sevilen atv dizilerinden magazin haberleri, dizi müzikleri, dizilerin perde arkası ve dizi oyuncularıyla çok özel röportajlar kısacası dizilerde ne varsa hepsi sadece Dizi TV'de!

Tutkun olduğunuz dizilerden ilginç ayrıntılar, sevdiğiniz oyuncularla çok özel sohbetler,unutamadığınız diziler ve dizi müzikleri… Dizilerin en'leri ve hiç bilmediğiniz yönleri! Dizilerin önemli bölümlerinden özet görüntüler, gelecek bölümlerinden sürpriz tüyolar…Dizi TV'nin keyifli anlatımıyla, dizileri çok farklı bir yönden keşfetme imkanı bulacaksınız.Nostaljik dizilerin hoş anlarına dalacak, merak ettiğiniz setlerin görüntülerine şahit olacak, dizilerin ünlü yıldızlarını çok daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Kısacası dizilerde ne var ne yoksa, Dizi TV'de bulacaksınız…Dizi TV Pazar günleri atv'de!

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atv'nin başarılı oyuncuları nereli? Yetenekleri, güzellikleri, başarılıları, yakışıklıkları... atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncular aslen nereli?
Kardeşlerim'in Nebahat'ı Simge Selçuk'tan yeni bölüm tüyoları... atv'nin başarılı dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamları fırtınalar estirmeye devam ediyor. Sürekleyici senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken Kardeşlerim'in Nebahatı, Simge Selçuk hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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