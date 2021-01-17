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atv her gün başarılarına yenilerini ekliyor

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Her yıl düzenlenen ve yılın en iyilerinin ödüllendirildiği Medya Oskarları Töreni'nde atv'ye ödül yağdı! Hercai, "Yılın Televizyon Dizisi" seçildi. "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülüne Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, "Yılın Yarışma Programı" ödülüne ise Kim Milyoner Olmak İster layık görüldü. Hizmet ihracatına katkıda bulunan firmaların ödüllendirildiği organizasyonda 18 kategoride ilk 3'e giren 54 firmaya ödül dağıtıldı. Yayınladığı dizilerle adından çokça söz ettiren atv, filmcilik, eğlence ve diğer kültür hizmetleri kategorisinde 2. seçildi ve ödüle layık görüldü.

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Ebru Şahin Hercai 1. Bölümünü izledikten sonra ne yorum yaptı? Hercai dizisinde Reyyan karakterini canlandıran Ebru Şahin, ilk bölümü izledikten sonra Dizi TV kameralarına ne dedi?
atv ekranının sevilen yüzlerinin farklı yönleri ve hobileri... Murat Ünalmış, Ulaş Tuna Astepe, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Savaş Özdemir, Yalçın Hafızoğlu, Kaan Yalçın, Emrah Akduman, Esra Erol ve Müge Anlı'nın bilinmeyen yönleri...
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