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Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'nın Hanımağası'nı anlattı

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, dizilerin perde arkası...

Dizi dünyasındaki haftanın olayları, sevilen atv dizilerinden magazin haberleri, dizi müzikleri, dizilerin perde arkası ve dizi oyuncularıyla çok özel röportajlar kısacası dizilerde ne varsa hepsi sadece Dizi TV'de!

Tutkun olduğunuz dizilerden ilginç ayrıntılar, sevdiğiniz oyuncularla çok özel sohbetler,unutamadığınız diziler ve dizi müzikleri… Dizilerin en'leri ve hiç bilmediğiniz yönleri! Dizilerin önemli bölümlerinden özet görüntüler, gelecek bölümlerinden sürpriz tüyolar…Dizi TV'nin keyifli anlatımıyla, dizileri çok farklı bir yönden keşfetme imkanı bulacaksınız.Nostaljik dizilerin hoş anlarına dalacak, merak ettiğiniz setlerin görüntülerine şahit olacak, dizilerin ünlü yıldızlarını çok daha yakından tanıma fırsatı bulacaksınız. Kısacası dizilerde ne var ne yoksa, Dizi TV'de bulacaksınız…Dizi TV Pazar günleri atv'de!

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Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova'nın Hanımağası'nı anlattı atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ‘Züleyha Yaman’ karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Dizi TV’ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.
atv'nin başarılı oyuncuları nereli? Yetenekleri, güzellikleri, başarılıları, yakışıklıkları... atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan ünlü oyuncular aslen nereli?
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