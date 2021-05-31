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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
1 Haziran, Salı 20:00
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm fragmanı

''Sana öyle bir düşman buldum ki, vur vur bitmez!''

Hızır Çakırbeyli, Rıdvan ve bağlı olduğu şebekeyle verdiği savaşta sevdiklerini teker teker kaybetmeye başlar. Gelini Didem Çakırbeyli'nin ölümünün ardından akrabası ve dostu Haşmet Façalı'yı da kaybeden Hızır Çakırbeyli, artık şartları zorlamaya karar verir.

Çakırbeyli ailesi kadar Façalı ailesine de ateş düşer. Yeğeni ve abisinin cenazesinde yapılan bombalı saldırıyla en yakınındaki isim olan Hakan'ı da kaybeden Behzat Façalı, intikam yemini eder. Abisi Haşmet Façalı gibi kendisini kaybetmesinden korkan Hızır Çakırbeyli, kurduğu planın merkezine Behzat Façalıyı koyar.

Evlendiği gün eşini kaybeden Hızır Ali'yi öldürmeyi kafasına koyan Rıdvan, bir hamle de hastanede yapar. Yapılacak saldırıyı ön gören Alpaslan ise kurduğu oyunla Rıdvan'ın bir oğlunu daha tuzağa düşürür. Oğlunu kurtarmak için her yola başvuran Rıdvan ise tüm bağlantılarını kullanarak savaşa yeni bir isim dahil eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! atv’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” aksiyon ve duygu dolu bir bölüm sonrasında Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.
H��zır Çakırbeyli düşmanını yok etmek için kolları sıvar! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölümüyle milyonları yine ekranlara kilitleyecek. 6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Eşkıya'nın yeni bölümünden ipuçları...
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