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Haşmet'ten düğüne onay çıktı

"Yarın nikahın var"

Didem'in Hızır Ali için evden kaçmasının ardından Hızır Çakırbeyli oğlunu da alarak Haşmet Façalı'nın evine gitti. İlyas ile Ömür arasında yaşananlara da atıf yapan Hızır Reis, Façalı'dan bu işin çözülmesini istedi.

Behzat, Hızır Ali'ye Didem'i sevip sevmediğini sordu. Hızır Ali ise Didem'i sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Didem'in ölümüne sevdiğini söyleyen Behzat, "Ben açıkçası takdir ettim. Bu sevgiye inandım" dedi. Emine de Didem'in göze aldığı şeyin az buz bir şey olmadığını belirtti.

Haşmet Façalı ise yapılan konuşmaların ardından ikna oldu ve Didem ile Hızır Ali'nin evliliğine onay verdi.