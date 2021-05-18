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Hızır, Ömür'e sahip çıktı!

"Burada abisi var"

EDHO 195. Bölüm'de Hızır, İlyas ve Alpaslan'ın sohbeti dikkat çekti. İlyas, Didem ve Hızır Ali'nin yurt dışına çıkma sebebini anlamadığını söyledi. Hızır Reis ise bunun sebebinin Rado olduğunu anlattı. İlyas'ın Rado'nun oğlunu vurduğunu ve Rado'nun intikam almak isteyeceğini belirten Hızır, bunun gerekli olduğunu ifade etti.

İlyas ile Ömür arasındaki ilişkiye de değinen Hızır Reis, İlyas'ın kadınlardan anlamadığını iddia etti. İlyas'ın davranışlarına ve söylemlerine kızan Hızır Çakırbeyli, "Ömür bu eve istediği zaman gelecek" diyerek Ömür'e destek verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz en çok izlenen dizi oldu! İlyas noktayı koydu.
Masada İlyas – Haşmet gerginliği! EDHO yeni bölüme masa toplantısı damga vurdu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. Bölüm masa toplantısıyla ilgi çekti. Ciğerim Sezai’nin hain olduğunun öğrenilmesi üzerine İdris, itibarını kurtarmak için masanın toplanmasını istedi.
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