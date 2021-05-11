Masanın lideri benim

Masada tırmanan gerginlik! Eşkıya 194. Bölümde neler olacak? EDHO yeni bölüm her Salı atv'de Aksiyon dolu sahneleriyle büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. Sezonunda da fırtınalar estiriyor. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli barışacak mı? Haşmet Façalı ve İlyas arasındaki gerginlikte neler yaşanacak? Hızır olayları yatışmayı başarabilecek mi?