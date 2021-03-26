Esra Erol'da 29 Mart, Pazartesi 16:20

Esra Erol'da

Esra Erol, 65 yaşındaki Mehmet Bey'in kendisinden 40 yaş küçük Ebru Hanım tarafından dolandırıldığı bilgisini verdi. Mehmet Bey, hiç evlilik yapmadığını, 21 sene anne ve babasına baktığını, anne ve babası vefat edince Türk Telekom'da çalıştığını, 2014'te ise Muğla'da otelde temizlik işinde çalıştığını belirterek gözlerinden engelli olduğunu, görme problemi çektiğini sözlerine ekledi. 2016 yılında Ebru Sivrikaya isimli kişinin otelde işe başladığını dile getiren Mehmet Bey, Ebru Hanım ile arkadaşlığa başladıklarını vurguladı. Mehmet Bey, 2016 yılında Ebru Hanım'ın kendisinden para istediğini, ailesi ile problemli olduklarını, bunun üzerine 30.000 TL verdiğini, geri ödemediğini söyledi. Ebru Hanım'a 535.000 TL para verdiğini açıklayan Mehmet Bey, Ebru Hanım'a ilk defa para verdiğinde Ebru Hanım'a acıdığını, bu sebeple 5.000 dolar verdiğini, annem ile kötü yola düşmeyelim dediğini aktardı. Mehmet Bey, iş yerindeki herkesin kendisinde para olduğunu bildiğini sözlerine eklerken, Ebru Hanım'a paraları parça parça verdiğini belirtti. Ebru Hanım'ın kendisinden her seferinde, ailemden ayrıyım, annem ile kötü yola düşeceğiz diyerek para istediğini iddia eden Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın arsalarını satacağını, geri ödeme yapacağını söyleyip yapmadığını ileri sürdü. Mehmet Bey, Ebru Hanım'a paraları, başkalarından para toplayarak verdiğini, köylülerden para istediğini, köylülere de yalan söyleyip paraları topladığını, Ebru Hanım'ı çocuğu gibi sevdiğini söyledi. Ebru Hanım'dan zaman geçtikçe paraları istediğini belirten Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın kendisine ben bu parayı sana ödeyemem, evlenelim, borcu sil dediğini iddia etti. Mehmet Bey, Ebru Hanım'ın 25 yaşında olduğunu, bunu kabul edemeyeceğini, Ebru Hanım'a karşı çıktığını, hakaret bile etmiş olabileceğini, parasını istediğini dile getirdi ve Ebru Hanım'a parayı ödemesi için çok mesaj attığını söyledi. Ebru Hanım ile telefonda konuşurken bir kadının ağladığını, Ebru Hanım'ın kendisine ağlayan kişinin annesi olduğunu, zor durumda olduklarını söylediğin aktaran Mehmet Bey, parayı almak için Ebru Hanım'ın evine gittiğini, evinde ailesi ile birlikte kaldığını gördüğünü ileri sürdü. Aynı zamanda mesajlarda kendisi ile bazen Emre isimli kişinin konuştuğunu sözlerine ekledi.