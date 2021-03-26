Esra Erol'da 30 Mart, Salı 16:20

Esra Erol'da

Esra Erol'da bugün...

Beyza Başol'un 18 yaşında girdikten hemen sonra evden kaçtığı iddiasıyla yayınımıza katılan aile kızlarının 44 yaşındaki Savaş Başol adında bir adamla evlendiğini iddia etti. Beyza'nın annesi Emine Hanım ağlayarak, kendisinin 41 yaşında olduğunu, kızının evlendiği kişinin 44 yaşında olduğunu dile getirdi. Beyza'nın arayıp kendisine, ben nikahlandım dediğini belirten Emine Hanım, kiminle nikahlandıysan ona git dediğini, ama sinirden olduğunu söyledi. Beyza'nın babası Mahmut Bey daha sonra kızına ulaşamadıklarını, bu işin içerisinde şantaj gibi bir durum olabileceğini, belki çıplak fotoğraf mevzusu olabileceğini belirtti.31 Ocak 2021 tarihinde evden doğum günü olduğu için çıktıktan sonra nikahlanan Beyza, anne ve babasının söylediğine göre, Beyza kendilerine, benim 30 yaşında konuştuğum biri var dedi. Mahmut Bey, kızının kendisine evlenmekten bahsetmediğini zaten kızını okutmak istediğini dile getirdi. emine Hanım, kendi ayağına bile bot alamadığını, durumlarının kötü olduğunu, kızı mahcup olmasın diye kızlarına varını yoğunu verdiğini söylerken Mahmut Bey, Beyza'nın arkadaşlarının yanında rezil olmaması için her şeyini tam yaptığını vurguladı. Emine Hanım, kızını okutmak istediğini söyleyerek ağlamaktan konuşamadı. Mahmut Bey, Beyza'nın kaydını sildirip açık öğretime yazdıracakken, soyadının Başol olduğunu gördüğünü, oradan Savaş Başol ile evlendiğini anladığını söyledi. Emine Hanım, Beyza'nın kendilerine uzaklaştırma kararı aldırdığını dile getirerek bunu hak etmediklerini belirtti. Mahmut Bey, Savaş Bey'e anneni babanı getir, tanışalım dediğini aktarırken Savaş Bey'in ailesinin gelmediğini, programa çıkacaklarını söyleyince Savaş Bey'in ailesinin siz bilirsiniz ama gerek yok dediğini dile getirdi. Beyza'nın evinde Savaş Bey'in robot resmini bulduklarını dile getiren Esra Erol, Mahmut Bey'in anlatması üzerine o resmin altında 'aşkım' yazdığını, damadının resmi olabileceğini söyledi. Mahmut Bey, telefonda Savaş Bey'e evladım diye hitap ettiğini sözlerine ekleyerek, damadının gelmemesini anlamlandıramadığını belirtti. Savaş Başol'un fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Emine Hanım, olamaz diyerek, kızını kandırdıklarını söyledi. Mahmut Bey ise kızını geri istediğini dile getirdi. Uzaklaştırma olduğunu aktaran Mahmut Bey, ne onlar gelebilirmiş ne de biz gidebilirmişiz dedi. Mahmut Bey, kızına seslenerek, ne olursun gel, beni düşünmüyorsan anneni düşün dedi, gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım, bu olayın altında bir şey olduğunu belirterek 44 yaşındaki adamı nasıl kabul edeceğini sorguladı, Mahmut Bey ise damadından sadece 3 yaş büyük olduğunu, damadı kabul etmenin içini almadığını söyledi. Beyza'nın evlenmesinde şantaj olduğunu dile getiren Mahmut Bey, fotoğraf olabileceğini yineledi. Emine Hanım, Beyza ile dışarı çıkacakları zaman, Beyza'nın arayıp birinden izin alacağım dediğini, telefondaki kişi izin vermediği zaman dışarı kendileri ile gelmediğini vurguladı. Mahmut Bey, Beyza'nın Savaş Bey ile internetten tanıştıklarını, oradan sevgili olduklarını, Savaş Bey'in hiç eve falan gelip tanışmadığını belirtirken, Emine Hanım kızı Savaş Bey ile evlenmeden önce telefonda bir kere konuştuklarını dile getirdi.