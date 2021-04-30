ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
Anasayfa Programlar Esra Erol'da Özel Videolar
ABONE OL

21 yaşındaki Elife Buse'yi Esra Erol buldu

Esra Erol'da

Esra Erol, Elife'nin bulunduğunu açıkladı. Elife, dönmek istemediği için ortadan kaybolduğunu, kimseye bir şey anlatmak zorunda olmadığını, annesinin de saçma şeyler söylediğini, anlaşamadığı için evden çıkıp gittiğini dile getirdi. Reşit bir insan olduğuna dikkat çeken Elife, polise de ifade verdiğini, bunlara bakılabileceğini ifade etti. Elife, Antalya'da olduğunu, iş bulduğunu açıklayıp kendisine bir düzen kurduğundan bahsetti ve ailesi ile birlikte iken bunu yapamadığını vurguladı.

Esra Erol'da gözyaşları... 21 yaşındaki Dilara Ünal kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı! Esra Erol'da 28 Nisan 2021  Çarşamba neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Dilara Ünal (21) kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı.
KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi! Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
BİZE ULAŞIN