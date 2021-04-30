21 yaşındaki Elife Buse'yi Esra Erol buldu

Esra Erol'da

Esra Erol, Elife'nin bulunduğunu açıkladı. Elife, dönmek istemediği için ortadan kaybolduğunu, kimseye bir şey anlatmak zorunda olmadığını, annesinin de saçma şeyler söylediğini, anlaşamadığı için evden çıkıp gittiğini dile getirdi. Reşit bir insan olduğuna dikkat çeken Elife, polise de ifade verdiğini, bunlara bakılabileceğini ifade etti. Elife, Antalya'da olduğunu, iş bulduğunu açıklayıp kendisine bir düzen kurduğundan bahsetti ve ailesi ile birlikte iken bunu yapamadığını vurguladı.