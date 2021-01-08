21 yaşındaki Furkan'ın isyanı...

Esra Erol'da

Furkan'ın annesi Selda Göçeri yayına konuk oldu. Her defasında oğluna babanı arama diye engel olduğunu çünkü babasının oğlunu istemediğini oğlunun kafası dağılsın diye zorla okuttuğunu futbola yolladığını babasını araştırmama için elinden geleni yaptığını ifade etti. Furkan'ın annesi Selda Göçeri bir daha evlilik yapmadığını kendini oğlunu yetiştirmeye verdiğini hayatını sahne sanatçılığından kazandığını genelde otellerde çalıştığını oğlunu da çalıştığı yerlere götürdüğünü anlattı. Oğlundan yana hiç üzülmediğini söyleyen Selda Hanım kendisi gibi bir sürü kadın olduğunu ve hepsinin sahne sanatçılığından para kazandığını yaptığı işten utanmadığını ifade etti.