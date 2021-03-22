43 yaşındaki Nergiz'in isyanı...

Esra Erol'da

Nergiz Hanım, kişisel banka hesabında 52.000 TL parası olduğunu, para çekecekleri zaman o parayı Hüseyin Bey'in kendi hesabına atmak istediğini öne sürdü. Aile arasında yaptıkları nişan sonrasında o parayı Hüseyin Bey'in hesabına aktardığını söyleyen Nergiz Hanım, zaten yılbaşında karı koca taklitini yaptıktan sonra aynı evde kalmaya başladıklarını sözlerine ekledi. Nergiz Hanım, nişan töreninde kendi ailesinden birçok kişi olduğunu fakat Hüseyin Bey'in tarafından kimsenin olmadığını sadece Bedri Bey'in olduğunu ama çok dikkat çekmediğini çünkü Hüseyin Bey'in çocukları, dünürü, annesi ile bile tanıştığını, aklına kötü bir şey gelmediğini iddia etti. Nergiz Hanım, Hüseyin Bey ile evlenmek istedikleri zaman ise Hüseyin Bey'in kendisine dönüp, ben zaten evliyim seninle evlenemem dediğini söyledi.