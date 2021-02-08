Abdülkadir Ördek'e kaçan 18 yaşındaki Gülbeyaz canlı yayında...

Esra Erol'da

Gülbeyaz Can canlı yayında. Nerede kaldığını bir önemi olmadığını belirtti. Abdülkadir'le bir bağlantısı olmadığını ve bir kız arkadaşının evinde kaldığını belirtti. Abisinden çıktıktan sonra annesine gelip kaçtığını söyledi. Ailevi sorunları olduğunu ve çok bunaldığını beyan edip kaçtığını söyledi. Esra Erol, şu anda seninle iletişim kurduğumuz hat Abdülkadir'in hattı olduğunu açıkladı. Ancak Gülbeyaz Can, ailevi sorunlar yüzünden kaçtığını yineledi ve evlatlıktan çıkacağını belirtti. İstismara maruz kaldığını ifade etti.