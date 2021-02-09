Ahmet'in büyük isyanı...

Esra Erol'da

Ahmet Bey mutlu bir evliliği ve iki çocuğunun olduğunu eşi Şenel'in çocuklarını alıp teyzesinin yanına taşındığını bunu işten çıkınca öğrendiğini söyledi. Eşinin evlat edinilmiş biri olduğunu büyünce biyolojik ailesini bulduğunu ekledi. Eşinin evi terk ettiğini annesinden öğrenen Ahmet Bey daha sonra eşiyle barıştıklarını evliliklerinin ilk 4 yılının Ankara'da geçtiğini babasının hastalanınca Kırşehir'e ailesinin yanında yaşamaya başladıklarını anlattı. Ahmet Bey kayının ceza evine girince birkaç gün önce tartışlarının annesinin Bayram Tilki'nin evlerine çok sık gelmesinden dolayı rahatsız olduğunu ve eşinin bu yüzden annesinin evine gittiğini söyledi.