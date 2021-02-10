Akılalmaz bir ihanet öyküsü...

Esra Erol'da

Zekiye Kambur, kocası Ömer Kambur'un kendisine ihanet edip Serap adında bir kadına kaçtığını ve eşini bu kadından kurtarmak istediğini belirtti. Zekiye Hanım, asla ve asla Mevla gibi olmayacağını ve hiçbir kadının kumalığı hak etmediğini vurguladı. Eşinin kaçtığı kadının kendisine tehditler savurduğunu belirtti. 20 yıldır evli olan Zekiye Hanım, kumalık ve ya da dost hayatını asla kabul edilmeyecek bir şey olduğunu yineledi. Esra Erol, biz bunu kadınlar olarak şaka yollu dile bile getirsek sonu çok kötü olabilir dedi. Zekiye Hanım, kadınların sesi olmak istediğini söyledi.