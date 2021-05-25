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Esra Erol'da
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Ali Bey'in feryadı...

Esra Erol'da

Esra Erol, Ali Özengi'nin başından birçok evlilik geçtiğini ama son eşi ile barışmak istediğini belirtti. Ali Bey, evlilik yaptığını, ikinci eşi ile çocukların stratejik baskısı dolayısı ile gitgeller yaşadığını, sonunda ayrıldıklarını, eşinin MS hastası, kendisinin de kalp hastası olduğunu dile getirdi. Ali Bey, Aysel Hanım ile 2015 yılında evlendiklerini, 1 yıldır ayrı olduklarını, Aysel Hanım'ın dördüncü eş olduğunu söyledi. Hem Aysel Hanım'ın hem de kendi çocuklarının baskı yaptığını söyledi.

Esra Erol'da yayınına başvuran Ali Özengi: Dördüncü eşim Aysel ile yeniden barışmak istiyorum Esra Erol'da programına katılan Özengi, eşi Aysel Yaran ile barışmak için çağrıda bulundu. Ali Bey: "Tek isteğim eşim Aysel ile yeniden evlenmek..."
Esra Erol'da çok konuşulacak olay! "Kocam kardeşimin karısıyla kaçtı!" Esra Erol'da birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşıyarak gündemi belirlemeye devam ediyor.  Mualla: Kocam Hüseyin, kardeşim İbrahim'in karısı Pınar ile kaçtı.
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