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Ali Kemal'in 6 aylık serüveni...

Esra Erol'da

Esra Erol, Ali Kemal Bey'in 3 aylık evliliğindeki eşinin kaçtığını belirtti. Ali Kemal Bey, Ordu'da yaşadığını, eşi olan Aslıhan Karahasan ile evlendiğini dile getirdikten sonra kendisinin önceden çok içine kapanık bir insan olduğunu, sonra sosyal medyada eşini görüp aşık olduğunu, kimsenin benim başıma gelmez dememesini istedi. Eşi çağırınca Antakya'ya gittiğini anlatan Ali Kemal Bey, eşinin bir çocuğu ile yaşadığını, çok hızlı bir aşk yaşadığını, çok mutlu olduğunu dile getirdi ve bu aşkın anlamsız bir şekilde bitmemesi gerektiğini gözyaşları içerisinde ifade etti.

Ali Amca “olmaz” dedi, sonunda Arif ile Muteber Esra Erol’da evlendi! Muteber ve Arif Esra Erol canlı yayınında evlendi. 18 Mayıs 2021 tarihinde bir ömür mutluluğa imza atan çiftin mutluluğu gözlerinden okundu.
Esra Erol’da TikTok aşkı! Ali Kemal Karahasan, Aslıhan Karahasan ile evliliğini bitirecek mi? atv ekranlarında TikTok aşkı dikkat çekti! Esra Erol, TikTok’ta tanışarak altı ay içinde evlenip boşanma aşamasına gelen Ali Kemal Karahasan – Aslıhan Karahasan evliliğini ekranlara taşıdı. 18 Mayıs Esra Erol canlı yayını atv ekranlarında büyük bir ilgiyle izlendi.
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