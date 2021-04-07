Anne-babanın büyük isyanı...

Esra Erol'da

Reyhan Hanım damadının kendilerini arayıp kızınız ortada yok diye aradığını oysaki kızlarını 9 Mart tarihinde damadının kızlarını boşadığını o gün otobüse bindirdiğini ama 3 gün sonra damadı Soner'in kendilerini aradığını söyledi. Soner'in kızlarının kaçtığı Ömer Özer ile 1,5 saat telefonda konuştuğunu söyleyen baba Soner'in kızları hakkında bir şey söylemediğini hatta boşanmalarını bile söylemediğini evlerini aramaya gittiğinde boşanma evraklarından öğrendiklerini aktardı. Reyhan Hanım damadı ile kızının arasındaki sorunlar için Soner'in kızlarını Batman'daki Ömer Özer adlı hocaya götürdüğünü o hocanın isteği ile boşandıklarını paylaştı.