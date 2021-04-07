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Esra Erol'da
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Anne-babanın büyük isyanı...

Esra Erol'da

Reyhan Hanım damadının kendilerini arayıp kızınız ortada yok diye aradığını oysaki kızlarını 9 Mart tarihinde damadının kızlarını boşadığını o gün otobüse bindirdiğini ama 3 gün sonra damadı Soner'in kendilerini aradığını söyledi. Soner'in kızlarının kaçtığı Ömer Özer ile 1,5 saat telefonda konuştuğunu söyleyen baba Soner'in kızları hakkında bir şey söylemediğini hatta boşanmalarını bile söylemediğini evlerini aramaya gittiğinde boşanma evraklarından öğrendiklerini aktardı. Reyhan Hanım damadı ile kızının arasındaki sorunlar için Soner'in kızlarını Batman'daki Ömer Özer adlı hocaya götürdüğünü o hocanın isteği ile boşandıklarını paylaştı.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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