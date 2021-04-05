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Esra Erol'da
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Asuman canlı yayında...

Esra Erol'da

Asuman Şen telefon hattında, Asuman Hanım, 3 aydır Sedat Bey ile birlikte yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söyledi. Esra Erol, dini nikah yapanlara seslenerek dini nikah yapılırken araştırma yapılmasını istedi. Asuman Hanım, Mehmet Bey için, bu beyefendi oraya çıkmış ama yalan söylüyor dedikten sonra Sedat Bey'in evli olduğunu kabul ederek Sedat Bey'in boşanma davası açtığını sözlerine ekledi. Asuman Hanım, Mehmet Bey ile evlendiklerinden 20 gün sonra aldatıldığını, bir daha yapmayacağını düşünerek eşinden boşanmadığını dile getirdi. Avukat Hülya Hanım bu videoların sosyal medyada paylaşılmasını çok yanlış bulduğunu belirtti. Mehmet Bey, artık ne söyleyeceğini bilmediğini, sadece çocuklarını istediğini vurguladı.

Güldane Bellikli, Muzaffer Bey'i dolandırdı mı? Stüdyoyu terk etti! Hafta içi her gün 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da birbirinden ilginç konuları ekrana taşıamaya devam ediyor. Güldane Bellikli'nin eşi Muzaffer Bey ile parası için evlendiği ve ziynet eşyalarını alarak ortadan kaybolduğu iddia ediliyordu. Muzaffer Belliki, başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.
Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
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