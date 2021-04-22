Ayhan'dan şok sözler...

Esra Erol'da

Muhabir, Ayhan Bey'in evden ayrılmasının sebebinin eşi olduğunu söylediğini aktardı. Esra Erol, dün konusu geçen Hatice Hanım'ın eşim emanet etti dediğini hatırlatınca Ayhan Bey, Hatice Hanım'ın eşinin ölmeden önce, Ayhan, eşim seni seviyor zaten sana emanet dediğini, zaten kendisinin de sevdiğini iddia etti. Hatice Hanım Ayhan Bey'in kolunu iteledi. 6 yıldır Hatice Hanım'ı tanıyorum diyen Ahmet Bey, Hatice Hanım'ın çocuklarını tanımadığını belirtti. Hatice Hanım vefat eden eşi ile 13 yıl birliktelik yaşadıklarını, vefat eden eşinin Ayhan Bey ile yakın arkadaş olduğunu ama vefat eden eşinin asla sevdiğini falan bilmediğini, öyle bir durum olmadığını, o zamanlar aralarında ilişki olmadığını savundu.