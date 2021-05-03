Berna Hanım'ın çocuklarını reddediyor dediği Mehmet Ateş canlı yayında...

Esra Erol'da

Mehmet Bey, Berna Hanım ile 1.5 yıl birlikte olduk dedikten sonra 2 yıl diyerek ifadesini değiştirdi. Büyük kızı olan Melisa varken Berna Hanım'dan ayrıldığını dile getiren Mehmet Bey, Berna Hanım'ın annesi ile hep tartıştığını, sırf bu sebeple askerliğe bile gidemediğini söyledi. Mehmet Bey, iki çocuk için de DNA verebileceğini, ama amacın ne olduğunu sorgularken Berna Hanım, kendisinin babasız büyüdüğünü, çocuklarının büyümesini istemediğini dile getirdi. Esra Erol'un sorusu üzerine, Berna Hanım ile evlendiğinde, 16 yaşında olduğunu vurguladı. Mehmet Bey annesi ve babasının hasta olduğunu o sebeple stüdyoya gelemeyeceğini ifade ederken Berna Hanım uyuşturucu sattığı için gelemeyeceğini iddia etti.