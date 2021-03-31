Beyza ve damatları Savaş canlı yayında...

Esra Erol'da

Beyza, ailesinin yalan söylediğini, 31 Ocak'ta değil 3 Şubat'ta evden kaçtığını, ailesine istemeye geleceklerini söyleyince ailesi sıcak bakmadığı için evden kaçma yoluna gittiğini söyledi. Ailesine evlendiği kişinin yaşını söylediğini iddia eden Beyza, anneme Savaş Bey'in fotoğrafını gösterdim ben dedi ve doğru söylediğini ileri sürdü. Beyza, babamın haberi yoktu, anneme söyledim ben derken Savaş Bey'in haberinin olmadığını, kendisinin kaçıp gittiğini, gitme sebebinin ise evde baskı olduğu için, darp gördüğü için güvendiği birine kaçtığını vurguladı.