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Esra Erol'da
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Beyza ve damatları Savaş canlı yayında...

Esra Erol'da

Beyza, ailesinin yalan söylediğini, 31 Ocak'ta değil 3 Şubat'ta evden kaçtığını, ailesine istemeye geleceklerini söyleyince ailesi sıcak bakmadığı için evden kaçma yoluna gittiğini söyledi. Ailesine evlendiği kişinin yaşını söylediğini iddia eden Beyza, anneme Savaş Bey'in fotoğrafını gösterdim ben dedi ve doğru söylediğini ileri sürdü. Beyza, babamın haberi yoktu, anneme söyledim ben derken Savaş Bey'in haberinin olmadığını, kendisinin kaçıp gittiğini, gitme sebebinin ise evde baskı olduğu için, darp gördüğü için güvendiği birine kaçtığını vurguladı.

Batuhan Atmaca işitme engelli Rümeysa'yı ölümle tehdit etti mi? Suçlamaların odağındaki Batuhan Atmaca, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Esra Erol'da stüdyosunda yaşanan gerginlik sonrası Atmaca canlı yayını terk etti.
Esra Erol, Fatih Akyürek'in oğlu Onur'u buldu Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu. 15 yıldır oğluna hasret olan Fatih Akyürek, evladı Onur'un fotoğrafını ilk kez canlı yayında gördü. Gözyaşlarına boğulan babanın sözleri yürekleri yaktı.
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